Se vende tarjeta de Yu-Gi-Oh! por más de 5 millones de pesos

Y así, una de las sagas más salvajes en la historia de Yu-Gi-Oh ha llegado a su fin. Si no lo sabías, la comunidad de anime ha estado al tanto de Yu-Gi-Oh la semana pasada gracias a una subasta especial. No es todos los días que una de las cartas de intercambio más raras del mundo salga a la venta, pero Yu-Gi-Oh rompió el molde a principios de abril.

La carta Tyler the Great Warrior salió a la venta hace una semana, y ahora su venta ha terminado con una etiqueta de precio de más de $300,000 USD. La actualización proviene de eBay, ya que el sitio alojó la subasta muy vista. Con casi 180 ofertas, la tarjeta de promoción certificada salió a la venta a principios de este mes, cortesía de Tyler Gressle. El propietario original estaba interesado en deshacerse de la carta después de que le regalaran la promoción única en su tipo en 2005 por The Make-A-Wish Foundation.

Después de una serie de ofertas agotadoras, Tyler the Great Warrior se vendió hace algunas horas y se vendió por $311,211 USD. Así que sí, hablamos de un montón de dinero. Esta carta única de Yu-Gi-Oh recaudó una gran cantidad de dinero, ¡pero al menos viene con envío exprés gratuito! Si no estás familiarizado con esta carta promocional, Tyler the Great Warrior ha sido mencionado una y otra vez dentro de la comunidad TCG.

La carta fue creada hace casi 20 años y el difunto creador de Yu-Gi-Oh, Kazuki Takahashi, tuvo una mano en su diseño. The Make-A-Wish Foundation se asoció con el artista para bocetar diseños para la tarjeta. Después de que Takahashi hizo algunas propuestas, la promoción rara se finalizó, y Gressle ha mantenido la carta desde entonces. Ahora, es hora de que Tyler the Great Warrior pase a un nuevo propietario, y lo hará con la cantidad de un montón de dinero. Por supuesto, esta tarjeta no es la venta de TCG más cara en una subasta. No, ese honor le corresponde a una carta de béisbol. En 2022, un postor anónimo pagó $12.6 millones de dólares por una tarjeta Topps de Mickey Mantle de 1952, si puedes creerlo. Otras cartas deportivas para jugadores como Honus Wagner y Luka Doncic también se han vendido por millones. Pero cuando se trata de Yu-Gi-Oh, bueno, sería difícil encontrar una carta tan codiciada como esta promoción.

Vía: Comicbook