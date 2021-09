¿James McAvoy será el Profesor X una vez más?

Los X-Men llegarán al MCU… eventualmente. Aunque la propiedad ya está en manos de Disney y Marvel Studios, por el momento no hay información clara sobre la aparición de estos personajes en el universo cinematográfico que ha cautivado a millones de personas. En lo que esto sucede, el público se pregunta qué actores se encargarán de estos papeles. Algunos desean ver a los mismos responsables de las cintas de Fox en el MCU, como James McAvoy en el rol del profesor Charles Xavier.

En una reciente entrevista con Collider, McAvoy fue cuestionado sobre su tiempo como el profesor Charles Xavier y la posibilidad de regresar al papel en un futuro. Aunque al actor le encantaría volver a interpretar a este personaje, tampoco estaría triste si esto no se hace realidad. Esto fue lo que comentó:

“Siento que pude explorar al personaje, pero no todo lo que quería explorar, porque siempre hay más, seguramente, pero pude explorar una tonelada del Profesor X, y me siento bastante satisfecho con lo que obtuve de él como intérprete. No quiere decir que no quiero volver, y todo ese tipo de cosas. Nunca digas nunca, como creo que dijo una vez James Bond. No voy a ser deprimido si nunca vuelve a suceder”.

Aunque por el momento no hay información oficial, un rumor señala que el profesor Charles Xavier aparecerá en Dr. Strange and the Multiverse of Madness, pero aquí veríamos a Patrick Stewart, quien le dio vida a este personaje en las primeras películas de los X-Men.

Sea cual sea el resultado final, parece que las posibilidades de ver a McAvoy en este papel una vez más no son tan favorables como muchos lo desean. En temas relacionados, aquí puedes ver el tráiler de Hawkeye. De igual forma, checa nuestro Hands-On de Marvel’s Guardians of the Galaxy aquí.

Vía: Collider