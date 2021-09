Todos anticipan que Tobey Maguire vaya a aparecer en Spider-Man: No Way Home, y si no lo hace, vaya que habrá una enorme decepción entre los fans. Ha habido un montón de filtraciones, incluyendo imágenes y videos, que apuntan a la participación de este actor dentro de la película, pero gracias a un reciente tráiler deepfake, ya podemos verlo en acción dentro del MCU.

A través de su canal de YouTube, Shamook, especialista en realizar todo tipo de deepfakes, nos ha mostrado cómo se vería el tráiler de No Way Home con Maguire como protagonista:

La idea de ver a Maguire dentro de esta próxima cinta no suena como algo tan descabellado, pues dejando de lado todas las filtraciones, parece que Marvel y Disney están preparando el multiverso live-action de Spider-Man. Claro, existe la posibilidad de que vayamos a ver a más de un Tom Holland en pantalla, lo cual ciertamente sería decepcionante, por lo que te recomendamos mantener tus expectativas a raya.

Spider-Man: No Way Home debutará el 17 de diciembre de este año.

Via: Shamook