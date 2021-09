Zarude, un extraño y escurridizo Pokémon, estará haciendo su debut esta semana en Pokémon GO, pero te avisamos que solo estará disponible por tiempo limitado. Esta criatura llegará al juego de móviles para celebrar el lanzamiento de Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle, que debutará en Netflix el próximo 8 de octubre.

Además de Zarude, también veremos el regreso de Jessie y James del Equipo Rocket al juego. ¿Cómo exactamente puedes conseguir a este Pokémon? A continuación te lo explicamos.

Para adquirir a Zarude deberás completar una nueva Investigación Especial de tiempo limitado. En esta investigación ayudarás al Profesor Willow a conocer más sobre esta criatura, y solamente podrás aceptar la misión entre el viernes 1 de octubre y el 10 de octubre. La investigación como tal podrás terminarla cuando quieras una vez que la hayas aceptado, por lo que asegúrate de aceptarla entre las fechas previamente mencionadas.

Via: Nintendo Life