La nueva película de Pokémon llega a Netflix en octubre

Y así de la nada, Netflix ha confirmado que Pokémon The Movie: Secrets of the Jungle, estará haciendo su debut en la plataforma de streaming a partir del próximo mes. Acompañando al anunció también se compartió un nuevo tráiler que puedes ver por aquí.

En el tráiler podemos ver a Ash y Pikachu aventurarse en la jungla para descubrir nuevos Pokémon, además de que también conocen a Coco y su Zarude. La jungla también es hogar del Manantial de la Curación, que logra captar la atención de un grupo de científicos. Parece que Ash y compañía deberán asegurarse de salvaguardar la jungla de sus malas intenciones.

Y hablando de Pokémon, recientemente Krispy Kreme anunció una nueva colaboración con la franquicia y por acá puedes conocer más detalles al respecto.

Pokémon The Movie: Secrets of the Jungle llega a Netflix el próximo 8 de octubre.

Via: IGN