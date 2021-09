Cuando No Man’s Sky debutó hace cinco años, dejó a muchos jugadores insatisfechos. Las ambiciones que tenía el equipo de Hello Games no se cumplieron en su totalidad, y como resultado, tuvimos un producto a medias. Bueno, después de varias actualizaciones y parches gratuitos, el título finalmente ha alcanzado una calificación positiva en Steam.

En Twitter, Sean Murray, jefe de Hello Games, mostró una imagen donde se alcanza a ver que No Man’s Sky ya tiene calificaciones “mayormente positivas” en Steam. De acuerdo con Murray, pasaron tres años para que el juego pasará de “calificaciones mixtas” a positivas.

Moving to Mixed took nearly 2 years, moving to Mostly Positive has taken the last 3.

Each all-time % point is exponentially harder. 69% to 70% took nearly 10,000 positive reviews

Never thought we’d be here. We’re incredibly grateful for players continued support 🙏

— Sean Murray (@NoMansSky) September 7, 2021