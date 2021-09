¡Aquí el primer tráiler de Hawkeye, serie del MCU!

Después del éxito de WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier y LOKI, los fans de Marvel se están preparando para Hawkeye, la cuarta serie de live action del MCU en 2021. Ahora, tras varios meses de espera, por fin se ha compartido el primer tráiler para las aventuras de este personaje.

En este primer avance podemos ver a Hawkeye, interpretado por Jeremy Renner, disfrutando de su retiro, pero cuando su pasado como Ronin, la identidad que tomó tras los eventos de Infinity War, lo persiguen, tendrá que regresar a la acción. En el camino conocerá a Kate Bishop, a cargo de Hailee Steinfeld, quien tomará el manto de este héroe en un futuro.

Hawkeye llegará a Disney+ el próximo 24 de noviembre de 2021. Por el momento se desconoce cuántos episodios tendrá esta serie. Sin embargo, considerando que esta producción es similar a The Falcon and the Winter Soldier y LOKI, es probable que veamos un total de seis capítulos, aunque esta información no se ha confirmado.

En temas relacionados, los abogados de Scarlett Johansson le pidieron $100 millones de dólares a Disney en su demanda. De igual forma, es probable que los hermanos Russo no vuelvan a dirigir una cinta del MCU.

Vía: Marvel