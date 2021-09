Los hermanos Russo podrían no regresar al MCU

Aunque por el momento no hay información oficial sobre una nueva película del MCU dirigida por los hermanos Russo, quienes se encargaron de Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, y Avengers: Endgame, un nuevo reporte señala que la actual demanda entre Scarlett Johansson y Disney podría impedir el regreso de este dúo al MCU.

De acuerdo con un reciente reporte por parte de The Wall Street Journal, las relaciones entre Anthony Russo y Joseph V. Russo con Disney, llegaron a “un punto muerto”. El medio señala que, gracias a la actual demanda entre Scarlett Johansson y la compañía de ratón, los hermanos podrían estar preocupados por cómo podrían estrenarse futuras películas de Marvel y cómo su pago podría verse afectado por Disney+.

Recordemos que en el contrato de Scarlett Johansson para Black Widow se estableció que la actriz recibiría parte del dinero recaudado por la cinta en taquilla. Sin embargo, el estreno simultáneo de esta peícula en Disney+ significó que sus ingresos no fueran tan altos. De esta forma, los hermanos Russo están preocupados de que algo similar ocurra en el futuro.

Sin embargo, Marvel y Disney han dejado en claro que sus siguientes proyectos se estrenarán primero en el cine antes de llegar a Disney+. Esto sucedió con Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, y hasta el momento esta será la norma para los estudios. Por otro lado, y aunque por el momento no algo oficial, Anthony y Joseph Russo han mencionado que les gustaría regresar al MCU para dirigir una adaptación de Secret Wars.

En temas relacionados, Xbox y Marvel anuncian una colaboración para crear un Series X especial de Shang-Chi.

Vía: The Wall Street Journal