Xbox anuncia un Series X de Shang-Chi

El Xbox Series X de Halo Infinte no será la única consola especial que puedes conseguir este año. Como parte de una campaña para promocionar Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Marvel está colaborando con Microsoft para ofrecerle a los fans un Xbox Series X inspirado en esta película del MCU, y lo mejor de todo es que no necesitas gastar un solo centavo para obtener esta pieza de colección.

La consola de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings se podrá conseguir de forma gratuita al participar en un concurso en línea, lo que significa que la lista de personas en el mundo con este Series X será reducida. Simplemente tiene que seguir a la cuenta oficial de Xbox en Twitter y retwittear el siguiente mensaje antes del 18 de septiembre, aplicando los términos y condiciones habituales. La parte clave es que la mayoría de las personas que viven en una región compatible con Xbox Live y tienen más de 18 años pueden participar.

The Xbox + Marvel Hero collab you've been waiting for. Follow and retweet with #XboxShangChisweepstakes for a chance to win a custom Xbox Series X and controller inspired by @ShangChi and the Legend of Ten Rings. Ends on 9/18/21 at 8pm PT: https://t.co/CgVPWB4jtM pic.twitter.com/3Y50tf4X1h — Xbox (@Xbox) September 1, 2021

El Xbox Series X presenta el logo en una esquina frontal de la consola, con el título de la película. El control que lo acompaña tiene un diseño especial de armadura roja en la empuñadura, inspirado en el traje de Shang Chi. El paquete también incluye una figura de acción del héroe de Marvel y una tarjeta de 12 meses para Xbox Game Pass.

Sin duda alguna, esta es una promoción que todos los fans de Marvel no se pueden perder. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ya está en los cines de todo el mundo. En temas relacionados, Final Fantasy XIII ha llegado a Game Pass. De igual forma, Xbox reitera que Starfield es una exclusiva de ellos.

Vía: Xbox