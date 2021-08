Xbox reitera la exclusividad de Starfield

Por mucho tiempo, la exclusividad de Starfield era una de las mayores dudas del público. Sin embargo, durante la presentación de Xbox y Bethesda durante el E3 2021, las compañías dejaron en claro que este título solo se podrá disfrutar en Series X|S y PC. Pese a que esto se ha dejado en claro en múltiples ocasiones, algunas personas aún creen que este título eventualmente estará disponible en PS5. Ante esta confusión, Aaron Greenberg, director de marketing de Xbox, ha dejado en claro, una vez más, que Starfield es una exclusiva de ellos.

Recientemente, Greenberg publicó un tweet, en donde se menciona que Starfield tendrá un “lanzamiento exclusivo” en consolas de Xbox y PC, dejando a un fan con la esperanza de que este título eventualmente llegará a PS5. Sin embargo, el ejecutivo ha respondido mencionando que este no será el caso. Esto fue lo que comentó:

We have tried to be as clear as possible, not a timed exclusive, this is simply where the game is being made. 💚

