El día de ayer se abrieron las preventas para Horizon Forbidden West, además de que también se dieron a conocer las diferentes ediciones especiales y de colección que debutarán junto al título. Una de ellas lleva como nombre la Regalla Edition, e incluye una increíble figura del Tremortusk, una de las nuevas criaturas que veremos en esta aventura.

Hermen Hulst, líder de los PlayStation Studios, ya tuvo oportunidad de echarle un vistazo cercano a dicha figura, y a través del siguiente video, nosotros también podemos verla detalladamente.

Tremortusk that comes with the #HorizonForbiddenWest, Regalla Edition – this is going front and center on my desk pic.twitter.com/h8vZEAwKxI

— Hermen Hulst (@hermenhulst) September 3, 2021