Horizon Forbidden West tendrá varias ediciones

Como ya se ha vuelto una tradición con los grandes lanzamientos de la industria, PlayStation ya está preparando varias ediciones diferentes para Horizon Forbidden West, las cuales van desde la sencilla versión física, hasta un gigantesco paquete con una figura incluida.

Para comenzar, tenemos la edición de lanzamiento, la cual tiene un precio de $69.99 dólares, e incluye:

-Juego completo

-Todas las bonificaciones digitales del juego de la pre-orden

-Traje de Nora Legacy

-Lanza del legado de Nora

Después nos encontramos con la Digital Deluxe Edition, la cual tiene un precio de $79.99 dólares, e incluye:

-2 atuendos especiales (Bégimo Carja de élite y trueno Nora de élite)

-2 armas especiales (arco corto de Bégimo Carja y honda de trueno Nora)

-Paquete de recursos para el juego, que incluye munición, pociones y paquetes de viaje

-Pieza de Garriraptor alfa para Asalto Mecánico (encontrarán más información sobre Asalto en la sección de preguntas frecuentes)

-Pose y pintura facial solo para el modo Foto

-Libro de ilustraciones digital

-Banda sonora digital

-Versión digital de Halcón Solar, la primera novela gráfica de Horizon Zero Dawn

Para los amantes de las ediciones físicos, tenemos la Special Edition, la cual tiene un precio de $69.99 dólares, e incluye:

-Un impresionante SteelBook con una copia física en disco (a elegir entre la edición para PS4 o para PS5).

-Banda sonora digital (con un código para canjear).

-Minilibro de ilustraciones.

Para aquellos que no tiene problemas con el dinero, pueden optar por la Collector’s Edition, la cual cuesta $199 dólares, e incluye:

-Estuche SteelBook de Horizon Forbidden West (El código para canjear y descargar el juego estará dentro de la caja)

-Figuras esculpidas de Terremamut y Aloy (¡Las figuras deben ensamblarse siguiendo las precisas instrucciones que incluirá la caja!)

-Minilibro de ilustraciones

-2 atuendos especiales (Bégimo Carja de élite y trueno Nora de élite)

-2 armas especiales (arco corto de Bégimo Carja y honda de trueno Nora)

-Paquete de recursos para el juego, que incluye munición, pociones y paquetes de viaje

-Pieza de Garriraptor alfa para Asalto Mecánico

-Pose y pintura facial solo para el modo Foto

-Banda sonora digital

-Versión digital de Halcón Solar, la primera novela gráfica de Horizon Zero Dawn

Por último, tenemos la Regalla Edition, la cual tiene un precio de $259 dólares, e incluye:

-Versiones de Horizon Forbidden West (Digital) PS4 y PS5 (El código de descarga del juego se proporcionará mediante un cupón en la caja)

-SteelBook Horizon Forbidden West

-Una estatua de Tremortusk y Aloy esculpida a medida y con temática de Regalla (Las estatuas requerirán algo de montaje; ¡Se proporcionarán instrucciones detalladas con la caja!)

-Réplica Focus y soporte personalizado

-2 tarjetas de impresión artística

-Réplica de piezas de impacto físico de máquina Sunwing y Clawstrider

-Mini libro de arte

-Mapa de lienzo

-2 atuendos especiales (Carja Behemoth Elite y Nora Thunder Elite)

-2 armas especiales (arco corto Carja Behemoth y cabestrillo Nora Thunder)

-Paquete de recursos del juego que incluye municiones, pociones y paquetes de viaje

-Pieza de ataque de la máquina Apex Clawstrider en el juego

-Poses y pinturas faciales exclusivas del Modo Foto

-Banda sonora digital

-Versión digital de The Sunhawk, la primera novela gráfica de Horizon Zero Dawn

Es importante mencionar que tanto la Collector’s Edition como la Regalla Edition no cuentan con una copia física del juego, sino que ofrece un código para descarga digital. Junto a esto, el sitio PlayStation Blog para América Latina no hace mención de la Regalla Edition, por lo que esta versión es probable que no esté disponible en nuestra región. Puedes realizar tu pre-orden aquí y aquí

Horizon Forbidden West llegará a PS4 y PS5 el próximo 18 de febrero de 2021. En temas relacionados, PlayStation ha anunciado un evento especial para la próxima semana.

Vía: PlayStation