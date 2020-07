Hombre disfrazado del Joker se pasea por Nueva York en una moto de agua

No cabe duda alguna que el Joker interpretado por Heath Ledger influenció a muchísimas personas, para bien o para mal. Recordemos que durante una trágica proyección de Batman: The Dark Knight Rises en 2012, un sujeto disfrazado como este personaje abrió fuego contra civiles en un cine de Estados Unidos, lo que provocó mucho miedo y vigilancia durante la nueva cinta de Joaquin Phoenix. Ahora, otro fan de The Dark Knight ha sido descubierto en Nueva York, vestido como el Joker de Ledger, pero esta vez parece estar haciendo algo inofensivo.

En redes sociales, los habitantes de NY publicaron varios videos donde se puede apreciar a un Joker montando una moto de agua en el Lago Este de la ciudad, y acá lo puedes ver por ti mismo:

“Hombre, Nueva York es un lugar muy extraño. Creo que vi al Joker en el aguan hoy.”

New York is a strange place man. I think I saw The Joker on water today🤣🤣🤣 pic.twitter.com/O9Ry6ANXKh — Krissy 🇬🇩 (@KrissyLionz) July 25, 2020

He was a whole mood pic.twitter.com/ceavcdHWBv — charles lee ray (@chucki3190) July 26, 2020

Y sí, parece que la cuarentena está teniendo repercusiones muy extrañas para este individuo en particular, quien hasta ahora sigue sin ser identificado. ¿Tal vez solo extrañó la Comic Con de este año?

Fuente: Krissy / Charles Lee Ray