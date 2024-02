Helldivers II supera a GTA V y Destiny 2 en PC

Aunque parecía que nadie lo esperaba, Helldivers II se ha convertido en uno de los juegos más exitosos de 2024. En poco más de una semana, el trabajo de Arrowhead Game Studios ha logrado romper todos los récords de jugadores en PC para un juego publicado por PlayStation, y recientemente se reveló que su pico de usuarios activos al mismo tiempo en Steam ha superado a lo logrado por títulos como GTA V y Destiny 2.

Durante el fin de semana, se dio a conocer que Helldivers II logró un pico de jugadores activos al mismo tiempo de 409,367 tan solo en Steam. Con este número, el trabajo de Arrowhead Game Studios se ha posicionado por encima de títulos aclamados como Rust, Grand Theft Auto V y Destiny 2. Esta cantidad solo considera a los usuarios de PC, por lo que tomar a los jugadores de PlayStation 5 nos daría una cifra mucho más grande.

Sin embargo, este éxito ha traído consigo una serie de problemas. No solo hemos visto una serie de problemas de conexión desde su lanzamiento, sino que jugar Helldivers II ya no es una garantía para muchos, puesto que los servidores han llegado a su máxima capacidad, y durante el fin de semana pasado, muchos no tuvieron la oportunidad de disfrutar de este título.

Si bien Arrowhead Game Studios ha trabajado para aumentar el límite de jugadores a 450 mil, no muchos han tenido la oportunidad de disfrutar de este título. Tan solo el fin de semana pasado, los desarrolladores anunciaron que jugar en línea no necesitaría de una suscripción a PS Plus entre el 16 y 18 de febrero, junto a esto, se ofreció experiencia adicional para todos los que participaron en el evento de estos días. El resultado fue un aumento en popularidad y en jugadores activos.

Con 409,367 jugadores, Helldivers II ha logrado juntar más usuarios que todos los lanzamientos de PlayStation en PC juntos, superando sustancialmente a lo que títulos como God of War (2018) y Horizon Zero Dawn lograron en su momento. Solo nos queda por ver si el trabajo de Arrowhead Game Studios seguirá creciendo, o ha llegado a su tope. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Helldivers II. De igual forma, Helldivers II no tendrá un modo PvP.

Nota del Editor:

Helldivers II es un juego muy divertido, y es bueno que la gente se dé cuenta de esto. Sin embargo, está claro que Arrowhead Game Studios no previó un éxito tan grande, por lo que muchos jugadores no tuvieron la oportunidad de jugar durante este fin de semana. Es una espada de doble filo que ha afectado a todos.

Vía: Eurogamer