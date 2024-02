Helldivers II no agregará un modo PvP

Helldivers II ha conquistado al mundo en la última semana, y esto ha llamado mucho la atención cuando consideramos que estamos hablando de un título PvE. Usualmente, son los juegos competitivos los que logran atraer al público en general. De esta forma, los desarrolladores fueron cuestionados ante la posibilidad de agregar PvP en un futuro, algo que han negado.

Por medio de su cuenta de Twitter, Johan Pilestedt, CEO de Arrowhead Game Studios y director de Helldivers II, fue cuestionado ante la posibilidad de ver un modo PvP en esta secuela en un futuro, a lo que señaló que esto nunca sucederá. Esto fue lo que comentó al respecto:

Hey; We'll "never" add a PvP-mode. This is to reduce toxic elements from the community.

We want an environment that's supportive, fun and where we all are fighting on the same side!

— Pilestedt (@Pilestedt) February 14, 2024