Descubren truco de rupias infinitas en Zelda: Tears of The Kingdom

Parece broma, pero estamos a muy poco tiempo de que se cumpla exactamente un año del videojuego más querido de 2023 por parte de Nintendo, The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, y en ese lapso no se puede negar que ciertos usuarios ya hayan abandonado las tierras de Hyrule para pasar a otros juegos. Sin embargo, otra parte de la fanaticada sigue enganchada en descubrir todos los secretos, y justo hace poco se compartido una manera nueva para volverse millonario en este lanzamiento.

Esta es una especie de exploit, en la cual el usuario puede obtener muchas rupias al iniciar su aventura. Aquí te decimos cómo aplicar el glitch en cuestión:

Primero que nada, esto se puede activar solamente al iniciar un archivo nuevo de guardado y pasar por la isla tutorial sin agarrar algún tipo de material.

– Pasa el tutorial de las islas sin recolectar materiales.

– Consigue el Escudo Hyliano u otro con mucha resistencia.

– Hablra con un comerciante y decirle que venderás artículos.

– Seleccionar el único artículo disponible, en este caso el escudo, y observar cómo se realizan los pagos sin perder el artículo.

– Así el usuario puede repetir tantas veces como quiera.

Aquí lo puedes ver en acción:

Recuerda que The Legend of Zelda está disponible en Nintendo Switch. Además, si quieres hacer este truco se recomienda no actualizar el juego, de lo contrario es posible que sea parchado el error y ya no haya manera de acceder al mismo; al menos que se borre de la consola y se vuelva a instalar.

Vía: Nintendo Life

Nota del editor: Estaría bueno activar este error, pero con el archivo que tengo en este momento ya no será posible, entonces creo que lo intentaré si en algún momento estoy dispuesto a pasar el videojuego desde cero. Aun así, esto es de ayuda para nuevos usuarios de la entrega.