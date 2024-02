Pese a que el universo de Star Wars se ha alejado del mundo cinematográfico, durante los últimos años hemos visto cómo ha brillado en las series para Disney+. De esta forma, no se descarta la posibilidad de ver más producciones enfocadas en diferentes personajes de esta serie. De esta forma, recientemente se ha revelado que Samuel L. Jackson está dispuesto a protagonizar su propio show de Mace Windu.

En una reciente entrevista con Empire, Jackson fue cuestionado sobre el destino de Mace Windu, su personaje. Recordemos que en The Revenge of the Sith, Palpatine lo derrotó y lo lanzó por una ventana. Considerando que nunca vimos su muerte como tal, se ha especulado si este Jedi logró sobrevivir o no. Ahora, durante su plática, el actor confirmó que Mace Windu sigue con vida, y cuando fue cuestionado si le gustaría protagonizar una serie de Star Wars, respondió afirmando que le encantaría.

Ahora, esto no confirma por completo que el personaje de Mace Windu esté con vida. Una cosa es que un actor diga algo en una entrevista que no esté relacionada con Star Wars, y otra es que Disney y Lucasfilms confirmen esta información. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que una serie enfocada al pasado de este personaje pueda suceder en un futuro.

Junto a esto, no hay que olvidar que Samuel L. Jackson ya protagonizó su propia serie de Disney+, puesto que el año pasado llegó Secret Invasion, y uno de los temas más controversiales fue el hecho de que el actor ya es algo viejo para este tipo de papeles. Solo nos queda esperar para ver qué le depara al personaje de Mace Windu en el universo de Star Wars. En temas relacionados, parece que Star Wars: New Jedi Order corre peligro. De igual forma, este es el tráiler de la última temporada de The Bad Batch.

Nota del Editor:

No me gustaría ver una serie de Mace Windu después de los eventos de The Revenge of the Sith, puesto que esto arruinaría mucho de lo que hace especial a Luke y al mito de los Jedi en la trilogía original. Sin embargo, no me opongo a ver algo sobre el pasado de este personaje, aunque sería con otro actor más joven.

Vía: Empire