Habría edición completa de Horizon Forbidden West

Ya hace poco más de un año que ha sido lanzada la última aventura de Aloy en el mundo de las máquinas, Horizon Forbidden West, juego que justamente en este 2023 ha recibido nueva vida gracias a la expansión de Burning Shores. Esto ha hecho que los usuarios se pregunten por una edición completa del videojuego en un solo archivo, y al parecer será toda una realidad, pero no solo para el PS5.

Según lo mencionado por un filtrador importante de PlayStation, la denominada Horizon Forbidden West Complete Edition llegará dentro de los siguientes meses para quienes nunca probaron la versión original para después comprar el contenido adicional. Sin embargo, también estaría programada para la PC, siguiendo así los planes de Sony de lanzar sus juegos en Steam después de un año de su publicación en consola.

El más claro ejemplo que hemos visto es con The Last of Us Part I, el cual llegó a mediados de 2022 y llegó a PC en los primeros tres meses de 2023, diferencia de meses que es incluso menor a los 12 que se tenían estipulados. Lo más curioso de todo esto, es que la filtración indica que su fecha de salida sería en algún punto de octubre, algo que puede sonar exagerado, dado que Sony no lo ha anunciado, ni siquiera en su State of Play de septiembre.

Vale la pena mencionar, que esta edición en caso de existir, no será lanzada evidentemente para la consola de PlayStation 4, pues si bien el juego base llegó a PS5, la continuación en forma de expansión no lo hizo por detalles que Sony no ha dicho. Eso significa, que si se lanza la edición físico o hasta digital, solo lo hará para el dispositivo en actual vigencia.

Recuerda que Horizon Forbidden West se puede jugar en Ps5 y Ps4.

Vía: IGN

Nota del editor: No sería sorpresa que Sony anuncie el juego de manera aleatoria, lo mismo pasó con Ratchet and Clank, el cual se confirmó con un simple tráiler. Ya veremos si llega en el mes de octubre como dice la filtración.