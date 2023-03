DLC de Horizon Forbidden West tiene un requisito para jugarse

El año pasado se dieron noticias interesantes relacionadas al mundo de Horizon de Guerrilla Games, dado que se reveló el juego de Call of The Mountain y también el DLC para Forbidden West: Burning Shores. Y ahora, sus desarrolladores han revelado que este contenido adicional requiere un requisito más allá de hacer el pago correspondiente.

Según lo que comenta el estudio, los usuarios tendrán que haber terminado el videojuego en su campaña principal para poder desbloquear Burning Shores, entonces si aún no han completado la misión final, tendrán que hacerlo primero. La misión en concreto lleva el nombre de Singularity. Que cabe aclarar, las secundarias no son requeridas para acceder.

Burning Shores sigue después de los eventos de Horizon Forbidden West, por esa razón está el requisito de vencer el juego base. Una vez que los jugadores terminen la misión que da pie a los créditos, Aloy recibirá una llamada en su Focus, que inicia esta especie de epílogo para la historia.

Dicha expansión llevará a los jugadores a una nueva región al sur de Tenakth Clan Lands. Habrá una nueva narrativa, NPC y máquinas para poder derrotar. El precio para este contenido será de $19.99 USD. Además, se rumorea que habrá una versión física del juego base más este DLC, lo mismo que pasó en su momento con el primer juego y Frozen Wilds.

Vía: PlayStationlifestyle

Nota del editor: Ahora que me doy cuenta de este detalle, parece que tiene sentido haberlo completado primero, después de todo hay narrativa. También sucedió con Breath of The Wild y su historia adicional con los campeones.