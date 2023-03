Amazon cambió sus cajas por bloques de Mario Bros.

La película de Super Mario Bros. se estrena en tan solo unas semanas y para promocionarla, Amazon ha convertido todas sus cajas de entrega en los icónicos bloques amarillos con el símbolo “?”. Antes del lanzamiento de Pokémon: Detective Pikachu, todos estaban convencidos de que sería el éxito del momento, pero al final fue algo bastante modesto que no tuvo un impacto duradero en nada.

A pesar de ese predecesor, el destino de la película de Super Mario Bros. es incierto, pero por el momento, el hype está por las nubes. La película se estrenará el próximo 5 de abril y para promocionarla, todas las cajas de entrega de Amazon en algunos países, se convertirán en esos cubos amarillos con un signo de interrogación que han aparecido en casi todos los juegos de Super Mario.

This is pretty neat got my @amazon package in and the box was a promo for the Mario bros movie pic.twitter.com/9lsSwPA6rA

— Ðanny (@BackToTheDoge) March 21, 2023