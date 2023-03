Anuncian Sonic Origins Plus

SEGA ha anunciado Sonic Origins Plus, ampliando la colección de clásicos de Sonic digitalmente remasterizados. El anuncio no debería ser una gran sorpresa considerando que la junta de ratings coreana reveló la información en febrero.

En lugar de solo presentar cuatro juegos en un paquete como Sonic Origins, Origins Plus contiene 12 juegos adicionales de Sonic para Game Gear, cada uno jugable en el museo. También agrega a Amy como personaje jugable en Sonic The Hedgehog 1-3 y Sonic CD, un Knuckles jugable en Sonic CD, y todos los DLC lanzados.

Puedes esperar diferentes modos, zonas, desafíos y el modo Clásico que ofrece a los juegos originales de Sonic un aspecto retro con desafíos clásicos. El modo Aniversario presenta una pantalla completa y vidas infinitas para evitar el fin del juego.

Sonic Origins Plus se lanzará en formato físico y digital a tiempo para el cumpleaños de Sonic el 23 de junio. Costará $39.99 USD y estará disponible para PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One y Xbox Series X/S. Los propietarios de Sonic Origins pueden comprar el paquete de expansión Sonic Origins Plus por $9.99 USD.

Vía: Comunicado Oficial