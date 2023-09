Esta sería la duración de Final Fantasy VII Rebirth

El día de ayer la emoción de los fanáticos de los JRPG aumentó gracias a la revelación de la fecha de lanzamiento de Final Fantasy VII Rebirth, el cual es la siguiente parte de lo que se estipula una trilogía de esta historia con toques nuevos para dar un aire de frescura. Ya con todo esto sobre la mesa, los usuarios se están preguntando si tendrá tantas horas como el anterior o si será más compacto.

En lo mencionado en un nuevo comunicado por parte del productor, Yoshinori Kitase, se menciona que el juego será mucho más extenso, con un mapa gigante por recorrer, pues en esta ocasión estamos explorando todo el planeta de Gaia. Por lo que la exploración será masivo, esto a pesar de que ciertos entornos sean controlados como lo visto en el videojuego antecesor.

