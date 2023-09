Final Fantasy VII Rebirth no será exclusivo tanto tiempo

El día de ayer a pesar de no resaltar tanto, el State of Play de septiembre de Playstation logró cerrar de una manera que podría ser positiva, y es que se mostró un nuevo tráiler de Final Fantasy VII Rebirth y eso incluye su fecha de lanzamiento. Dentro de este gran anuncio, se ha dado a conocer algo que ha llamado la atención de gran parte de la audiencia.

Como se estableció desde su primer tráiler visto en el 2022, el juego será una exclusiva para la consola más reciente de Sony, la PS5, algo que no es nada sorpresa, después de todo el juego predecesor llegó con esta exclusividad con la marca. Sin embargo, no se quedaría para siempre en dicha plataforma, dado que el año se lanzó en otros sitios como Epic Games Store y también Steam.

El detalles, es que esta secuela no tendría ese mismo lapso de exclusividad, dado que en el comercial lanzando para Playstation se establece en letras pequeñas que después de tres meses del lanzamiento lo podríamos ver en otros sitios. Eso significa, que a partir de junio el juego puede llegar a consolas de Xbox, computadora y hasta Mac, pues no olvidemos que Apple ya está haciendo más potentes sus equipos.

Final Fantasy VII Rebirth is exclusive to PS5 until at least May 29th, 2024 pic.twitter.com/mwsxWPb3wR

