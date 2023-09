Los OVNIs y los extraterrestres vuelven a estar en los titulares esta semana. Desafortunadamente, esto no se debe a que una nave nodriza haya aterrizado en jardín de la Casa Blanca, sino porque la NASA publicó un informe muy esperado elaborado por el equipo de estudio independiente que la agencia encargó para investigar fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés). UAP es el nuevo término para los OVNIs, abarcando no solo cosas inexplicables en el aire, sino también en el espacio, bajo el agua y en todas partes intermedias.

Sin embargo, la publicación del primer informe de la NASA sobre OVNIs no fue la única noticia sobre posibles formas de vida no humanas que acaparó titulares esta semana. Según Reuters, legisladores en México escucharon testimonios esta semana sobre la presencia de vida alienígena en la Tierra, que incluían dos “cadáveres de extraterrestres”.

Estos supuestos cadáveres alienígenas lucían “blancos y como representaciones estereotipadas de alienígenas: cabeza grande, cuerpo pequeño, tres dedos”, informó NPR. Los presuntos cuerpos alienígenas momificados (bueno, lo que sea que sean) fueron presentados por Jaime Maussan, una personalidad por décadas dedicado al tema de los OVNIs con un historial de presentar supuestos restos no humanos falsos.

A pesar del historial de Maussan de falsificar cadáveres y momias alienígenas, la historia ahora ha cobrado gran relevancia, tanto que se mencionó durante la sesión informativa de la NASA sobre el nuevo informe de UAP que tuvo lugar el jueves 14 de septiembre.

Durante la sesión informativa del jueves, la periodista digital de BBC News, Sam Cabral, preguntó si la NASA había estado en contacto con las autoridades mexicanas sobre “las revelaciones bastante sensacionales” relacionadas con los presuntos cadáveres alienígenas. En respuesta, el presidente del equipo de estudio de UAP de la NASA, David Spergel, dijo que si hay evidencia de restos alienígenas, quienes tengan el material deberían ponerlo a disposición del público para su estudio.

“Cuando tienes cosas inusuales, quieres hacer públicos los datos”, dijo Spergel. “Lo veo como algo así: la NASA tiene una de las muestras más valiosas del espacio exterior, las rocas lunares, ¿qué hacemos? Las ponemos a disposición de cualquier científico que quiera trabajar en esto. “No conocemos la naturaleza de esas muestras que se les mostraron”, agregó Spergel. “Si yo fuera el gobierno mexicano, si hiciera una recomendación al gobierno mexicano, eso no es parte de nuestra responsabilidad aquí, estamos haciendo esto por la NASA, mi recomendación sería: si tienen algo extraño, pongan muestras a disposición de la comunidad científica mundial y veremos qué hay”.

Dan Evans, subdirector adjunto asociado de investigación en la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, añadió que el objetivo principal del equipo de estudio de UAP de la NASA es desacreditar el tipo de sensacionalismo y pseudociencia presentados ante los legisladores mexicanos esta semana.

“Solo agregaré que uno de los objetivos principales de lo que estamos tratando de hacer hoy es pasar de la conjetura y la conspiración a la ciencia y la cordura”, dijo Evans. “Y se hace con datos, como dice David, y ese es el propósito de este estudio en su totalidad”.

Resulta que Maussan tiene un historial de presentar restos alienígenas falsos. Micah Hanks, editor de The Debrief y un investigador de UAP con años de experiencia, dice que el último engaño de Maussan con cuerpos alienígenas es “lamentablemente no la primera vez que ocurre este tipo de cosa”.

En 2015, Maussan organizó un evento en la Ciudad de México para conmemorar la publicación de una fotografía borrosa que representaba lo que parecían ser los restos de un pequeño alienígena momificado.

“Sin embargo, una vez que se distribuyeron copias claras de la imagen en línea solo horas después de su presentación en el evento, se determinó rápidamente que la imagen en realidad representaba restos históricos pertenecientes a un niño indígena americano que, décadas atrás, había sido exhibido por un tiempo en un museo”, dijo Hanks. “Algunas de las personas involucradas en ese momento emitieron disculpas públicas por la representación incorrecta de los restos del niño de esa manera”.

Aún no está claro qué podrían ser estos “cuerpos alienígenas” más recientes, pero un análisis de su fisiología publicado en redes sociales sugiere que han sido ensamblados a partir de partes de varios mamíferos como llamas.

Según informó Reuters, algunos de los otros presuntos cadáveres alienígenas que Maussan ha presentado a lo largo de los años resultaron ser construcciones a partir de los restos de niños momificados.

Vía: Space

Nota del editor: ¿Qué les dije? Mi amigo de la secundaria que siempre defendió a Maussan, debe haber pasado un día y medio de gloria.