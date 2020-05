Ghost of Tsushima tendrá una increíble portada reversible

No cabe duda que Ghost of Tsushima será uno de los juegos más apantallantes del PlayStation 4, así que tendría sentido que su edición física llegará con una elegante portada reversible. Aunque ya somos fans de la portada original, al darle la vuelta encontrarás otra ilustración más minimalista que luce igualmente increíble.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial de Ghost of Tsushima nos compartió un vistazo a dicha portada alternativa, así como los temas que se nos darán por pre-ordenar el juego:

Physical copies of our standard edition will also include a reversible cover sleeve featuring the Ghost mask. pic.twitter.com/yuaHLr16X8

