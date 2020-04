Habrá nuevo gameplay de Ghost of Tsushima muy pronto

Como seguramente ya sabes, Ghost of Tsushima se ha retrasado al 17 de julio 2020, pero sus desarrolladores ciertamente se sienten muy seguros sobre su calidad. Ahora que The Last of Us: Part II ocupará su lugar en junio, Sucker Punch no piensa quedarse callado sobre su nueva IP, y de hecho, tendremos una enorme revelación sobre su gameplay muy pronto.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial del juego explicó las razones por las cuales fue retrasado, indicando que esas semanas extra de desarrollo servirán para corregir algunos bugs y glitches. Posteriormente, señalan que dentro de muy poco compartirán muchos más detalles sobre el gameplay:

There are a few finishing touches to apply and bugs to squash – so we’ll put these extra couple weeks to good use.

We hope you all are staying safe. We can’t wait for you to play, and we’ll have many more details on gameplay to share very soon!

