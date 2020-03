Ghost of Tsushima tendrá un increíble libro de arte

Muchas de las exclusivas first party de Sony serán acompañadas por un libro de arte, pero Ghost of Tsushima podría tener el mejor de todos. Anunciado recientemente por el publisher Dark Horse, The Art of Ghost of Tsushima contará con un increíble diseño exterior y estará repleto de imágenes de esta nueva exclusiva de PlayStation 4.

Además de ser un libro de pasta dura, también vendrá incluido con una manga decorativa, y el libro por si mismo es bastante minimalista. Contiene 208 páginas de arte, “con elegantes ilustraciones de personajes dinámicos, paisajes, y diagramas de técnicas de combate Samurai”. También incluirá storyboards, renders de personajes, e información interna de su desarrollador, Sucker Punch Productions.

