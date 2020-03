Se encienden los rumores sobre la cancelación de E3

Las últimas semanas han sido bastante difíciles para la industria de los videojuegos. Eventos como GDC y SXSW han tenido que ser cancelados debido a la amenaza de COVID-19 (coronavirus) que ha estado plagando a nuestros vecinos del norte. Después de que Los Ángeles declarara estado de emergencia, todos los reflectores se pusieron sobre la edición 2020 de E3, y ahora ya han comenzado a surgir múltiples rumores sobre su cancelación.

Por medio de Twitter, la cuenta de Devolver Digital, que no es necesariamente una fuente confiable, compartió el siguiente tweet:

Como respuesta a este tweet, el confiable y notorio periodista de Kotaku, Jason Schreier, reforzó el comentario con su propia declaración:

Been hearing secondhand whispers tonight from several devs/pubs that E3 is cancelled, although I’ve also heard from a couple of people in positions to know that the ESA hasn’t officially made a decision yet and is still consulting with pubs. Either way, it’s only a matter of time https://t.co/Od0MDj3ZXv

Pero estos dos no fueron los únicos en hablar sobre el tema, ya que Mike Futter, reconocido periodista y autor de dos libros sobre videojuegos, se unió a la conversación con el siguiente comentario:

My day started with investigating some E3 stuff. Ended with multiple (and I mean MULTIPLE) sources coming my way.

E3 cancelation announcement scheduled for tmw AM. I don’t think it will hold the night. Many of us have been engaged by sources this evening.

Cancel your plans.

— Mike Futter (@Futterish) March 11, 2020