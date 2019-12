El libro de arte para TLOU II tiene nueva fecha de lanzamiento

Cuando Naughty Dog y Sony anunciaron que The Last of Us Part II debutaría en febrero 2020, Dark Horse aprovechó la oportunidad para revelar un libro de arte sobre el proyecto. The Art of the Last of Us Part II iba a ser lanzado a principios de marzo, poco tiempo después que el juego. Sin embargo, el retraso de la secuela comprensiblemente alteró un poco las cosas. Ahora, el libro de arte se lanzará el 2 de junio de 2020, un par de días después de que TLOU II llegue a nuestras manos.

Esta información es cortesía de un listado de Amazon para The Art of the Last of Us Part II. Las pre-ventas todavía se encuentran disponibles para este libro, a un precio de $39.99 dólares. Sin embargo, al momento de redactar esta nota, dicho listado lo marca con un precio de $35.99 dólares. También hay una versión para Kindle por $19.99 dólares.

The Art of the Last of Us Part II es un libro de pasta dura con 200 páginas, repleto de información sobre el desarrollo de la secuela. Los fans pueden anticipar arte conceptual original, así como comentarios de sus creadores. Aquí te dejamos un vistazo a su portada:

Via: Game Idealist