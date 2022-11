Fans honran a Kevin Conroy al recordar sus episodios favoritos de Batman

El día de hoy fue muy duro para los fanáticos de DC Cómics, pero concretamente a los seguidores de Batman, dado que falleció Kevin Conroy, actor de doblaje que le prestó su voz al personaje en la serie de los años noventa. Y ahora que la nostalgia ha llegado a muchos de los fanáticos, algunos han recordado sus capítulos favoritos y los revelan en redes.

Aquí te compartimos las respuestas que le dieron a IGN:

S1E23. While investigating the disappearances of Gotham's homeless population, Bruce Wayne is kidnapped and, suffering from amnesia, is imprisoned in a chain gang. I watched this episode again with maturity and it's is pretty heavy. pic.twitter.com/ZlC6XeIUUH

I Am the Night great story that shows how much Gordon means to Bruce pic.twitter.com/X4GybRxf1T

If You're So Smart, Why Aren't You Rich?, I have always loved thar episode the dynamic between Riddler and Batman in it is incredible!

Plus that scene in the minotaur's maze is just so much fun 🐂 pic.twitter.com/0zSdDuYiIs

— Dan Webb (@JournoManDan) November 11, 2022