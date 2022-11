Twitter confunde más al regresar la etiqueta de oficial

En estos días la plataforma de Twitter ha sido todo un lío para los diferentes usuarios, pues para empezar Elon Musk empezará a cobrar para tener la verificación en la plataforma, eso podría implicar la situación de identidad. De hecho, hace poco retiraron la etiqueta de “oficial” la cual seguía abalando la identificación, pero ahora la acaban de regresar y los usuarios no comprenden.

En un nuevo comunicado, se menciona que la etiqueta ha sido devuelta para ciertos usuarios seleccionados, sería concretamente para figuras públicas de peso en el mundo, estrellas de gran calibre, empresas, políticos y algunos empleados. Sin embargo, los que han quedado descartados, al parecer no podrían apelar para recibir dicha insignia.

To combat impersonation, we’ve added an “Official” label to some accounts.

— Twitter Support (@TwitterSupport) November 11, 2022