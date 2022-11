Este es el número de misiones que tendrá Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion

Para terminar el año, Square Enix va a estar lanzando un par de RPG’s bastante interesantes, el primero es Dragon Quest Treasures, juego que funge como una precuela de la entrega número XI. Y el segundo es Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, remasterización del juego de PSP, del cual se nos han dado más detalles al respecto.

Lo más reciente fue el revelar que el videojuego tendrá 300 misiones en su totalidad, por lo que los usuarios deberán tener tiempo de sobra para poder cumplirlas, pues van a variar en cuanto a su duración. Las recompensas por ganar incluyen algunas materias para equipar, mucha experiencia por ganar para el personaje y los slots para accesorios a equipar.

Se menciona que algunas de estas misiones también tendrán múltiples componentes. Por ejemplo, M1-3 son misiones del equipo de desarrollo de armas, y M1-3-2 involucra probar nuevas armas hechas para contrarrestar las armas de Shinra. No se ha dicho si se van a copiar las que ya estaban en el juego original, o si van a añadir más para el gusto de los fans.

Recuerda que el videojuego se lanza el 13 de diciembre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Vía: gonintendo

Nota del editor: Me muero por jugar a este título dado que el original me encantó, obviamente jugarlo en Switch va a ser lo óptimo, no por gráficos, sino por el tema de la jugabilidad.