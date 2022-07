Mientras que Akira Toriyama supervisa el anime de Dragon Ball, Toyotaro está a cargo de las aventuras de Goku y compañía en el manga. De esta forma, muchos han comenzado a notar una serie de diferencias entre estas dos producciones, y uno de los casos más recientes está protagonizado por Vegeta.

Recientemente, los fans se dieron cuenta de un diseño en particular de Vegeta que es diferente en el anime y manga. Cuando este personaje come, en el trabajo de Toyotaro podemos ver como el Príncipe de los Saiyajins se retira sus guantes, mientras que en la obra a cargo de Toei Animation este no es el caso.

Al darse cuenta de esto, muchos han señalado que este probablemente sea solo un caso en donde los animadores en Toei Animation no decidieron gastar recursos solo para cambiar los diseños de Vegeta al momento de comer. Aunque este detalle puede sonar insignificante, es una demostración de algunos de cambios que hay entre el manga y anime que van más allá de modificaciones sustanciales.

