La NASA muestra nuevas imágenes del espacio

Aunque ya existen naves que recorren grandes extensiones del espacio exterior, aún hay algunos detalles que el hombre todavía no conoce, por eso poco a poco la ciencia sigue avanzando para estar en constante evolución. Y es que los expertos en el tema, la NASA, han revelado nuevas imágenes del espacio que fueron captadas con el telescopio James Webb.

Esta primera imagen se dio a conocer a primeras horas de la mañana, con un vistazo a algunas galaxias que probablemente se encuentren a bastantes años de distancia, incluso si se utiliza la nave más avanzada. Y aunque algunos puntos se puedan percibir como simples estrellas, algunos de ellos podrían ser planetas sin descubrimiento aún.

Aquí lo puedes ver:

👀 Sneak a peek at the deepest & sharpest infrared image of the early universe ever taken — all in a day’s work for the Webb telescope. (Literally, capturing it took less than a day!) This is Webb’s first image released as we begin to #UnfoldTheUniverse: https://t.co/tlougFWg8B pic.twitter.com/Y7ebmQwT7j

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 11, 2022