Fallece Joel Hochberg, expresidente de Rare

Tristes noticias para la industria de los videojuegos, se ha confirmado por varias fuentes que el ex presidente de Rare, Joel Hochberg, falleció esta semana a la edad de 87 años. Hochberg fue contratado por Rare en 1986 para asumir el cargo de presidente de su estudio en Estados Unidos en Miami, Florida, y permaneció en ese cargo hasta la venta de Rare a Microsoft en 2002.

Se dice que Hochberg falleció pacíficamente el 18 de abril de 2023, según informó el Miami Herald. Su fallecimiento fue confirmado por el cofundador de Rare, Tim Stamper, quien lamentó la pérdida de Hochberg en su cuenta personal de Twitter. “Joel cambió el curso de la historia, nos compró nuestro primer sistema Nintendo Famicom en uno de sus muchos viajes a Japón”, recordó Stamper.

Joel Hochberg

1935 – 2023

President of Rare Coin-it Inc, Miami and former Director of Rare Limited, Twycross.

Joel changed the course of history, he bought us our first Nintendo Famicom system on one of his many trips to Japan. #RestInPeace #RareLtd #Nintendo #XboxGameStudios pic.twitter.com/9W2eWF37XY

— Tim Stamper (@InTimsWorld) April 20, 2023