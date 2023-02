Actor de The Last of Us es fan de un juego de Rare

Sin duda, uno de los capítulos más queridos de The Last of Us es el tercero, mismo que se estrenó hace algunos días atrás y conmovió a los jugadores con la historia de amor que se manejó. Algo que llama bastante la atención, es que uno de los actores protagonistas de dicho episodio Nick Offerman, no ha jugado un juego en años y el último fue de Rare.

Según lo que mencionó en una nueva entrevista, no ha probado ningún tipo de videojuego desde hace 25 años, incluso antes de participar en la serie no le dio una oportunidad al material original de Naughty Dog. Pero el título con el que se obsesionó antes de dejar la industria fue ni más ni menos que Banjo Kazooie de Nintendo 64.

Acá su declaración:

Hace 25 años, jugué mi último videojuego y soy muy indulgente. Perdí un par de semanas con uno llamado Banjo-Kazooie. Dios, el goteo lento de dopamina es tan delicioso’, luego se acaba y dices ‘sí, ganaré’ e inmediatamente estoy como ‘¿qué he hecho con mi vida?’ Así que decidí que nunca volvería a hacer eso y afortunadamente, porque los juegos se han vuelto tan buenos como The Last of Us que creo que estaría en un sótano y ni siquiera iría a audiciones para programas como este.

Para quienes no han visto la serie de The Last of Us, esta es su sinopsis:

The Last Of Us se centra en la pandemia que está arrasando a la humanidad, por un virus que dejó a todos al borde de la extinción. Este virus afecta a las personas de forma extraña, puesto que en cuanto se contagian, estos se vuelven caníbales y pueden contagiar a través de un simple mordisco.

Recuerda que los capítulos se estrenan cada domingo en HBO Max.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Es bueno saber que se centra en su trabajo, pero dejar los videojuegos por 25 años debe ser algo pesado. Sin embargo, es posible que ahora se convenza de volver con el propio The Last of Us.