James Cameron admite su error con escena de Titanic

Este año se cumple el 25 aniversario de Titanic, película que impactó al mundo gracias a sus efectos visuales, así como historia que conmovió en los cines a las personas fanáticas del romance. Sin embargo, hay una incógnita de la que siempre tuvieron duda los seguidores, y ese fue el final que fue un tanto ilógico con la muerte del personaje de Jack.

Mediante un estudio realizado en el especial Titanic: 25 Years Later With James Cameron, donde se llevaron a cabo experimentos sobre que el protagonista pudo haber sobrevivido hasta la llegada de los botes salvavidas. Y ante esto, el director de la cinta comentó que tal vez lo exageraron un poco, al tal punto de decir que seguramente hubiese vivido.

.@GMA FIRST LOOK: @natgeo special “Titanic: 25 Years Later with James Cameron” will settle the debate once and for all: could Jack have survived?@JimCameron@natgeotv pic.twitter.com/OkKCXaEkvF

— Good Morning America (@GMA) February 2, 2023