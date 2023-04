Descubren más transmisiones ilegales de GenTV

A GenTV Cooperativa le encanta el alboroto que está causando tras viralizarse el hecho de haber transmitido la película de Super Mario Bros. sin permiso ni autorización por parte de Nintendo ni Universal Pictures. Y, tras haberse burlado de la situación con una sarta de memes, ahora se sabe que el canal realizó un maratón titulado: Hombres Bichos.

Este maratón constó de la transmisión de las películas: Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home, Spider-Man: SpiderVerse, Ant-Man, Ant-Man and the Wasp y Ant-Man & Wasp: Quantumania.

Todo parece indicar que así es como funciona este canal, ya que también salió a la luz un maratón: Universo Rocky el cual transmitió las seis películas de Rocky y las tres de Creed.

A principios de mes, ambas películas de Avatar corrieron la misma suerte y, cualquiera puede ser parte de futuros maratones. Al momento no se sabe si existe algún vacío legal o una ley que ampare este tipo de situación. Pero recordemos que Argentina es un país famoso por crear contenido pirata que después se exporta a toda latinoamérica, durante la época pasada, fueron famosos por subtitular las series más populares del momento y distribuirlas para copias en DVD ilegales.

Vía: Xataka