Fallece Arleen Sorkin, actriz de voz de Harley Quinn

Siempre es triste cuando gente importante del espectáculo se va, en especial los casos de actores de voz que han acompañado a los fanáticos de la animación por años, uno de los casos que más impactó fue el del actor original de Batman en su serie animada. Y ahora, las malas noticias siguen llegando, pero con otra persona que participó en dicho programa.

Se ha confirmado que Arleen Sorkin lamentablemente ha fallecido a sus 67 años de edad, y para quien no sepa mucho de ella, interpretó ni más ni menos que a la mano derecha de Joker (Mark Hamill), Harley Quinn. Esto ha hecho que varios actores del medio presenten sus condolencias, dado que su personaje era una de las piezas clave para que la animación del héroe de DC tuviera identidad.

Devastated to learn we've lost the brilliant Arleen Sorkin. Not just a wonderful talent, but a truly wonderful person. I'm grateful not only to have worked with her, but to have been her friend. 🙏 Sending my heartfelt condolences to her family & loved ones. 💔 pic.twitter.com/g1Mb3BWoKn

— Mark Hamill (@MarkHamill) August 27, 2023