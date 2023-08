En estos meses muchos rumores han circulado en torno al mundo de los videojuegos, y uno de los más fuertes se relaciona a Nintendo, ya que han salido a la luz datos sobre cómo sería la sucesora de Nintendo Switch, ya sea en especificaciones y también en la fecha de lanzamiento. Y ahora que nos acercamos al fin de año, estos mitos son más constantes.

En esta ocasión mediante las redes sociales se ha compartido una imagen en específico, esa es la del supuesto logo de la consola, misma que perdería su apodo original para pasar a ser algo denominado como Nintendo Focus. Esto bajo un fondo de color gris, estipulando que el rojo ya no formaría parte para definir a la empresa japonesa.

Here is the logo for Nintendo FOCUS. I will share more information and videos in the coming days. Unless Nintendo comes for my ass. #Nintendo #Switch #gamin pic.twitter.com/Ts8lYfK1lJ

— jonathan bark (@jj201501) August 21, 2023