Es muy probable que desde el día de ayer te hayas encontrado con varios memes y videos protagonizados por Cervezas Cristal, una marca de bebidas alcohólicas de Chile. Este pequeño chiste ha tomado al mundo por sorpresa, pero su origen se remonta al 2003, y está relacionado con Star Wars. Si te preguntas por qué se ha vuelto popular esta campaña publicitaria, bueno, aquí te lo contamos.

Todo comenzó en 2003, año en el que Canal 13, una de las cadenas de televisión más famosas de Chile, decidió emitir la trilogía original de Star Wars. Sin embargo, en lugar de poner pausas comerciales, OMD Santiago, una agencia de publicidad, se dio a la tarea de integrar anuncios de la marca de Cervezas Cristal directamente en las películas, los cuales lograron mantener la coherencia visual y narrativa de las cintas originales. Esto resulto en momentos donde, por ejemplo, Obi-Wan logra sacar una cerveza del baúl en donde guardaba el lightsaber de Anakin.

La campaña fue todo un éxito, al grado de que fue galardonada durante Cannes International Advertising Festival. Sin embargo, y como era de esperarse, Lucasfilms y George Lucas no estaban contentos con la forma en la que sus películas fueron modificadas. Esto resultó en una queja formal ante el Consejo Chileno de Autorregulación y Ética Publicitaria. El conflicto legal lo terminó ganando el creador de Star Wars, y se prohibió la emisión de estos anuncios. Sin embargo, nada es eliminado por completo, y desde hace unas horas hemos visto cómo las Cervezas Cristal han conquistado al internet.

Una simple búsqueda en Twitter no solo nos muestra los videos originales emitidos por el Canal 13, sino que los usuarios se han dado a la tarea de llevar este chiste a niveles inimaginables. Ahora, Cervezas Cristal forma parte de universos como el de Sonic, Dune, y más.

