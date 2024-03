No es un secreto que Nickelodeon albergó a personas con un comportamiento tóxico. Dan Schneider, productor y creador de series como Zoey 101 y Drake & Josh, es el ejemplo perfecto de esto. Ahora, recientemente se compartió el primer tráiler de Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV, un documental enfocado en los casos de abuso y comportamiento inapropiado en las series de Nickelodeon de los 90s y 2000s, en donde se ha dado a conocer que Drake Bell sufrió de abuso sexual.

De acuerdo con People, el documental de Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV será la primera vez en la que Drake Bell hable públicamente sobre el caso de abuso sexual que sufrió por parte de Brian Peck cuando solo tenía 15 años. Esto fue lo que comentó Warner Bros. sobre este avance:

“El clip revela que la ex estrella de Nickelodeon, Drake Bell, compartirá públicamente, por primera vez, la historia del abuso que sufrió a manos de Brian Peck, su ex entrenador de diálogo que fue condenado en 2004 por sus crímenes contra Drake y ordenado a registrarse como delincuente sexual”.

De acuerdo con un comunicado de prensa de agosto de 2003 por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles, Brian Peck fue arrestado por detectives de la Unidad de Niños Sexualmente Explotados, División Juvenil, en su residencia de Valley Glen por actos lascivos con un niño durante un periodo de seis meses. Estos incidentes ocurrieron aproximadamente dos años antes de que se realizara el arresto. El documento también menciona que el depredador había “entrenando a la víctima”, el cual, eventualmente, se reveló fue Drake Bell, aunque las autoridades mencionaron que había más víctimas.

En su momento, Peck no refutó la realización de un acto lascivo con un joven de 14 o 15 años y la cópula oral con un menor de 16 años en mayo de 2004. Posteriormente, el entrenador de diálogo fue condenado a 16 meses de prisión y registrado como delincuente sexual en octubre de 2004.

Esta es solo una de las historias que estarán presentes en Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV. El documental es un especial de cuatro partes que se estrenará el 17 de marzo de este año en el canal de Investigation Discovery, y también estará disponible por medio de streaming en Max. En temas relacionados, Drake Bell revela cuánto ganaba en Drake & Josh. De igual forma, Drake Bell se ha convertido en un presentador de la televisión mexicana.

Nota del Editor:

Este es un tema serio. Se requiere de un gran coraje por parte de Drake Bell de por fin hablar públicamente de este horrendo caso. Si bien esto no excusa sus problemas que ha tenido en los últimos años, sí nos da una idea de porque se ha comportado de cierta forma.

Vía: People