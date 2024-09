Ender Lilies: Quietus of the Knights es considerado uno de los mejores metroidvanias de los últimos años. Ahora, una secuela de este título llegó en early access a PC en marzo del 2024. Para la fortuna de todos los fans, se ha confirmado la fecha de lanzamiento para la versión 1.0 de Ender Magnolia: Bloom in the Mist, la cual llegará a consolas y PC.

Por medio de un nuevo tráiler, se ha confirmado que Ender Magnolia: Bloom in the Mist llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el próximo 22 de enero de 2025. Esta versión ya es la 1.0, por lo que todos los jugadores experimentarán la versión completa de esta aventura.

No solo el gameplay se mantiene intacto, aunque con una mejoras, sino que la versión 1.0 promete 35 horas de contenidos, con múltiples jefes, habilidades para combinar en estilos de juego personalizados, y diferentes biomas misteriosos para explorar. El juego tendrá lanzamiento físico en Japón y Occidente, y si bien ya se puede pre-ordenar la versión nipona, por el momento no hay información relacionada con el resto del mundo.

Recuerda, Ender Magnolia: Bloom in the Mist llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch y PC el 22 de enero de 2025. En temas relacionados, estos son los juegos que ya puedes descargar para PlayStation Plus.

Nota del Autor:

Ender Lilies es un gran juego, y no puedo esperar para disfrutar de su secuela. Es bueno ver que los mejores exponentes de los metroidvania tienen la oportunidad de crecer con nuevas aventuras y múltiples mejoras.

Vía: Gematsu