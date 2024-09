Filtración revela Yakuza Wars para móviles

Hace un par de meses, los fans encontraron un registro para Yakuza Wars por parte de SEGA. Desde entonces, la comunidad ha especulado sobre la siguiente aventura en la saga de RGG Studio. Si bien se espera que la revelación oficial de este título se lleve a cabo durante Tokyo Game Show, una reciente filtración ha revelado que Yakuza Wars es un juego móvil, algo que no ha sido del agrado de todos.

Recientemente, una página de Facebook de China compartió los primeros detalles de Yakuza Wars, junto a una serie de imágenes que parecen haber sido creadas con inteligencia artificial. Este será un juego móvil, el cual le dará la oportunidad a los jugadores de crear alianzas con algunos de los personajes más icónicos de la serie de Like a Dragon en una experiencia de estrategia. Esta es la descripción que se ofrece:

Yakuza Wars is a mobile game published by BBGame https://t.co/GAhZwKCcbQ

Google Translate: "Sega's first officially authorized mobile game, Dragon Among Men, is a new classic gangster-themed masterpiece for mobile phones, creating innovative strategic war gameplay. Here, you can… pic.twitter.com/i2S2mqwPyw

