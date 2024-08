Con septiembre, a solo unos días de distancia, PlayStation ha revelado los nuevos juegos que llegarán a PlayStation Plus en la categoría de Essentials, es decir, para todos aquellos que pagan por este servicio, sin importar el nivel en el que se encuentren.

A partir del próximo 3 de septiembre, y hasta el 30 de septiembre, todos los usuarios de PlayStation Plus podrán descargar los siguientes tres títulos:

Recibe la llamada de las menores a las grandes ligas y demuestra que tienes lo que hay que tener en la cima. Aprende acerca de leyendas conocidas y desconocidas de este deporte e inspírate en sus hazañas. Mantén el temple cuando sea necesario y gánate el derecho a ser llamado “Campeón de las series mundiales”. Registra tus victorias y levántate tras las derrotas. Pase lo que pase, ten en cuenta que no dejaste nada en la banca. Todos tienen un momento que vivir. Todos tienen una historia que contar. Vive tu momento. Aduéñate de The Show”.

“Descubre los siniestros secretos de la Torre de Señales en esta aventura de plataforma de terror donde controlas a Mono, un niño pequeño atrapado en un mundo distorsionado y roto. Junto con Six, la heroína con impermeable del Little Nightmares original, solo tú puedes ayudarla a no desvanecerse en el olvido. A medida que se desarrolla la relación entre Mono y Six, el dúo debe trabajar en conjunto mediante una combinación de sigilo y una variedad de elementos para superar difíciles rompecabezas y enemigos horripilantes. Junta valor y comienza tu viaje frente a terribles amenazas con la misión de detener el origen de la maldad que se extiende por toda la Tierra”.