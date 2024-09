¡El PlayStation 5 Pro es toda una realidad!

Después de años de especulación, durante la presentación que PlayStation llevó a cabo hace unos minutos, Mark Cerny, el arquitecto principal de la consola, se encargó de revelar el PlayStation 5 Pro de manera oficial. Como ya se esperaba, esta es una pieza de hardware mucho más potente que promete ser el mejor lugar para disfrutar de todas las experiencias que Sony tiene para nosotros en esta generación.

Como lo mencionó Cerny, el PS5 Pro no solo contará con toda la tecnología que hace especial a la consola que todos podemos conseguir en estos momentos, como audio 3D y un rendimiento capaz de llegar hasta 120fps, pero también contará con tres elementos que hacen que esta nueva consola sea mucho más avanzada.

El PS5 Pro ofrecerá un GPU mejorado que tiene un 67% más de unidades de cómputo que el PS5 actual y una memoria un 28% más rápida. En general, esto permite una renderización hasta un 45% más rápida para el juego, lo que hace que la experiencia sea mucho más fluida.

El PS5 contará con un ray-tracing avanzado aún más potente que proporciona una reflexión y refracción de la luz más dinámicas. Esto permite que los rayos se proyecten al doble, y a veces al triple, de la velocidad del PS5 actual.

Por último, se presentó el PlayStation Spectral Super Resolution, o PSSR, un escalado impulsado por inteligencia artificial que utiliza una tecnología basada en aprendizaje automático para brindar una claridad de imagen súper nítida al agregar una cantidad extraordinaria de detalles.

De igual forma, la nueva consola tendrá soporte con VRR y 8K, así como el nuevo PS5 Pro Game Boost, el cual ofrece un mejor rendimiento para juegos compatibles de PS4 y PS5, ofreciendo una mejor calidad de imagen y resolución en determinados títulos. Esto se aplicará a más de 8,500 juegos de PS4 compatibles con versiones anteriores que se pueden jugar en PS5 Pro.

Varios juegos recibirán parches con actualizaciones de software gratuitas para que los jugadores aprovechen las funciones de PS5 Pro. Estos juegos se pueden identificar con una etiqueta PS5 Pro Enhanced dentro de su título. Algunos de los juegos que puedes esperar incluyen a Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows, Demon’s Souls, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant, The Last of Us Part II Remastered y más.

Respecto a su diseño, el PS5 Pro contará con la misma altura y ancho del PS5 original. Ahora, es importante mencionar que la consola no vendrá con un lector de discos, y los jugadores tendrán que agregar una unidad de disco Blu-ray Ultra HD, el cual ya está disponible. Junto a esto, también será posible cambiar las cubiertas de la consola cuando estén disponibles. Como lo indicaban las filtraciones, la mayor diferencia son las tres líneas negras en los costados.

Ahora, la presentación también ha revelado que el PlayStation 5 Pro estará disponible el próximo 7 de noviembre de 2024, y tendrá un precio de $699 dólares, y las pre-órdenes estarán disponibles a partir del próximo 26 de septiembre. La consola incluirá una memoria SSD de 2 TB, un DualSense y una copia de Astro’s Playroom preinstalada. Lamentablemente, no se hizo mención sobre las rumoreadas mejoras qué tendrían el control en cuanto a batería y los gatillos.

Nota del Autor:

El PlayStation 5 Pro parece que por fin cumplirá la promesa de ofrecer juegos que corran a 4K y 60fps al mismo tiempo. Sin embargo, por el momento no hay que genuinamente logre convencer a los jugadores de gastar $700 dólares por una versión mejorada del hardware que ya tienen.

Vía: PlayStation