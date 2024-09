Sony bloquea marketing de GTA 6 para vender PS5 Pro

Desde hace meses han salido a la luz muchos informes relacionados a la supuesta consola PS5 Pro, asegurando el tipo de componentes que vendrán dentro como un disco duro de 2TB, además de un procesador que hará correr a los juegos con su máximo potencial al estilo PC. Sin embargo, tratar de vender este nuevo producto podría tener su reto, y parece que Sony ya encontró la forma perfecta de hacerle promoción y que los fans no duden en desembolsar su dinero.

Recientemente en el podcast de conocido como XNC, el usuario que se hace llamar MAGG dijo que durante el segundo avance de Rockstar para GTA 6 conoceremos que Sony ha bloqueado los derechos de marketing del juego solo para PS5 y PS5 Pro. Su compañero del programa preguntó qué significaría eso para Xbox, a lo que respondió: ” nada, todavía lo están obteniendo… simplemente no tendrá exposición de marketing, eso es todo “.

Acá el fragmento:

Can confirm I've heard (and mentioned in a video) that Sony is going to use GTA6 for heavy marketing of the PS5 Pro.

Don't take as confirmation though – pinch of salt until it's announced. https://t.co/kSCxOwNoda

— RedGamingTech (@RedGamingTech) September 3, 2024