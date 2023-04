Empresa China ya está lista para reemplazar empleados con IA

Los temores de que los sistemas de inteligencia artificial generativos pudieran reemplazar los trabajos humanos se han convertido en una realidad en una de las compañías de relaciones públicas y medios más grandes de China.

Bluefocus Intelligent Communications Group Co. planea reemplazar a sus redactores y diseñadores gráficos externos con modelos de inteligencia artificial generativos, y más gigantes de la industria del país podrían seguir su ejemplo. Bloomberg News informa que un memo interno visto por la publicación reveló los planes de reemplazar al personal externo con inteligencia artificial generativa. “Para abrazar la nueva ola de contenido generado por IA, a partir de hoy hemos decidido detener todo el gasto en redactores y diseñadores externos”, dice el memo interno. Bluefocus Intelligent Communications Group Co se ha acercado a Alibaba Group Holding Ltd. y Baidu Inc. para explorar la posibilidad de licenciar su tecnología de IA.

La noticia hizo que las acciones de la compañía subieran un 19% el jueves, aunque cayeron más del 6% esta mañana. Cualquier sistema que pueda automatizar el trabajo de un trabajador humano va a causar preocupación, como ha sido el caso durante décadas, pero pocas tecnologías han causado tanta preocupación como la IA generativa.

Según una investigación del banco Goldman Sachs, estos sistemas podrían reemplazar un cuarto de las tareas laborales en los EE. UU. y Europa, lo que equivale a 300 millones de trabajos, y causar “una interrupción significativa” en las grandes economías. Joseph Briggs y Devesh Kodnani, autores del documento de Goldman Sachs, afirman que casi dos tercios de los trabajos en los EE. UU. y Europa están expuestos en cierta medida a la automatización de la IA.

A nivel mundial, el 18% del trabajo podría ser automatizado por IA, y los mercados desarrollados se verían más afectados que los emergentes. Alrededor del 7% de los trabajadores en trabajos en los que la IA generativa podría realizar al menos la mitad de sus tareas diarias son vulnerables al reemplazo. Uno de los aspectos más positivos del documento es su afirmación de que alrededor del 63% de la fuerza laboral de EE. UU. verá que del 25% al 50% de su carga de trabajo se automatizará y probablemente seguirá en sus posiciones, y el trabajo realizado por la IA generativa les dará tiempo extra para centrarse en tareas más productivas. Pero, ¿los consumidores cotidianos quieren consumir contenido creado por inteligencia artificial? La Universidad de Cornell realizó un estudio reciente que sugiere que a la mayoría de las personas no les gusta si creen que están leyendo texto generado o parcialmente generado por una IA.

Vía: Techspot