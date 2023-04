20 detalles mostrados en el trailer de Tears of the Kingdom

Nintendo finalmente compartió el tráiler que los fans de Zelda estaban esperando: Una mirada extendida a Tears of the Kingdom que rivaliza con el legendario tráiler de lanzamiento de Breath of the Wild. Este fue nuestro último vistazo al muy esperado juego antes de su lanzamiento el próximo mes, y Nintendo no se contuvo. Desde la confirmación del regreso de Ganondorf hasta algunas emocionantes implicaciones de lore para los fanáticos de Zelda de toda la vida y pistas sobre nuevas mecánicas de juego, hay un montón de secretos ocultos en el tráiler de cuatro minutos. Aquí hay 20 cosas que notamos en el mejor tráiler de Tears of the Kingdom hasta ahora.

Ganondorf regresa oficialmente en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Si has estado siguiendo los otros tráilers, parece claro que el eterno enemigo de Link tomará el centro del escenario en la secuela de Breath of the Wild, pero ahora lo tenemos confirmado. El tráiler incluyó una nueva versión impresionante de la música de tema de Ganondorf, así como un vistazo más de cerca al Rey del Mal.

Este marca la primera aparición de Ganondorf en un juego principal de Zelda desde Twilight Princess de 2006. Calamity Ganon fue el villano central de Breath of the Wild, pero no apareció en su forma humana. También escuchamos una línea de voz en off de Ganondorf, que decía: “No apartes la mirada. Eres testigo del renacimiento de un rey y del nacimiento de su nuevo mundo”. Parece que no es el único villano en juego en Tears of the Kingdom.

La presentación de juego del mes pasado confirmó la presencia de los Zonai: una antigua tribu nunca antes vista en Breath of the Wild que parece tener un papel importante en Tears of the Kingdom. En el minuto 1:42 del último tráiler, se puede ver a un personaje nuevo con una mirada muy siniestra en su rostro. El personaje tiene cuernos dorados, piel oscura y cabello largo y blanco en punta. Mirando hacia atrás en el primer tráiler de Tears of the Kingdom en busca de una revelación. Pero, ¿quién es este? Aún no conocemos la lealtad de este personaje, pero es muy posible que sea miembro de la tribu Zonai.

Finalmente podemos tener una respuesta sobre a qué se refiere el título de Tears of the Kingdom. A lo largo del tráiler, se ven a varios personajes sosteniendo magatamas que probablemente sean las Lágrimas titulares del juego. Hay una toma cercana de Zelda sosteniendo una, y los espectadores más observadores pueden ver al príncipe Zora Sidon llevando una en su mano. Incluso Ganondorf tiene una en su frente.

La serie de Zelda no es ajena a los McGuffins. A lo largo de los años, hemos recopilado medallones, fragmentos de espejo, Sombras fusionadas y, sí, lágrimas. En Skyward Sword, Link debe recolectar Lágrimas Sagradas, y en Twilight Princess, debe encontrar Lágrimas de Luz. Es otra conexión que Tears of the Kingdom comparte con estos dos títulos de Zelda en 3D.

Hablando de Zelda, la vemos por primera vez después de su larga caída en un abismo profundo en un tráiler anterior. Ahora lleva nuevos pendientes y accesorios que se asemejan a la iconografía de los Zonai.

Zelda se ve hablando con un personaje sin nombre sobre Link. No podemos ver la cara de este personaje, solo las túnicas con apariencia Zonai que lleva. La voz menciona que Link es su última línea de defensa, y Zelda parece sorprendida de saber que la persona con la que está hablando conoce a Link. El tráiler termina con Zelda diciendo: “Link, debes encontrarme”, mientras sostiene la Master Sword.

Un clip anterior de Tears of the Kingdom mostró una versión rota de la icónica Master Sword de Link. Incluso el logotipo del juego incluye la hoja fragmentada. ¿Cómo es que Zelda sostiene una versión completamente intacta del arma al final del tráiler? Todavía no tenemos respuestas, pero pensemos que en el juego hay viaje en el tiempo. En Breath of the Wild, Impa comparte una leyenda con Link sobre la primera Gran Calamidad hace 10,000 años. Vemos una imagen de un héroe con la Master Sword luchando contra Ganon, y una Princesa o Diosa a su lado sellando a la bestia. En Tears of the Kingdom, la túnica verde desgarrada de Link se parece mucho a la ropa del héroe de esta leyenda. Esto ha llevado a los fans a teorizar durante años que Tears of the Kingdom podría tener lugar en dos tiempos significativamente diferentes: la época actual después de los eventos de Breath of the Wild y hace 10,000 años.

El último tráiler da aún más crédito a esta teoría debido a la Master Sword. ¿Qué pasa si la Master Sword del Link de la época actual es destruida por Ganondorf y Link tiene que viajar en el tiempo antes de que la espada se rompa para recuperarla? Cuando Zelda dice que Link debe encontrarla, ¿qué pasa si eso se debe a que ella está en un tiempo completamente diferente al suyo? Sabiendo que los Zonai son una tribu antigua, parece inevitable que las travesuras del tiempo jugarán un papel en la historia de Tears of the Kingdom. O quién sabe, tal vez todo esto se demuestre equivocado en un mes.

Tengo solo una teoría más cargada de lore para ti antes de entrar en algunos detalles específicos del juego del tráiler. Pero dado que hoy es fácilmente la información más relevante que Nintendo ha compartido sobre Tears of the Kingdom, es justo que me adentre en el universo de Zelda un poco más. Vemos a otro personaje desconocido por solo un segundo en el tráiler. Tiene el pelo naranja, orejas puntiagudas de Hylian y está usando magia de luz que se asemeja a la magia de Zelda de Breath of the Wild.

Una posible respuesta para la identidad de este personaje es la Diosa del Poder, Din. Din y sus hermanas Nayru y Farore están en el centro del mito de la creación de Hyrule. Cuando el trío partió de Hyrule, dejaron atrás las tres piezas de la Trifuerza. Din es la Diosa del Poder, Nayru la Diosa de la Sabiduría y Farore la Diosa del Valor. El personaje de este tráiler se parece mucho a la apariencia de Din en The Legend of Zelda: Oracle of Seasons. Si las tres Diosas aparecen en el juego, marcaría su primera aparición adecuada como personajes en un título de Zelda en 3D. Tears of the Kingdom está trayendo elementos de toda la franquicia de Zelda, por lo que es posible que sea hora de que estos personajes regresen.

Otra teoría es que podría ser una versión transformada de Zelda. Este personaje lleva los mismos pendientes y accesorios que Zelda en otro momento del tráiler, y lleva la lágrima magatama/amarilla alrededor del cuello.

Link no está solo en Tears of the Kingdom. Mientras que Breath of the Wild fue una experiencia muy solitaria, parece que nuestro héroe tendrá algunos compañeros a su lado en la nueva aventura. En concreto, vimos al Príncipe Zora Sidon y la Jefa Gerudo Riju luchando junto a Link. Estos personajes fueron los pilotos de las Bestias Divinas en el presente en Breath of the Wild. Mientras que el campeón goron del presente Yunobo y el campeón rito Teba no aparecieron en este tráiler, el hijo de Teba, Tulin, también fue visto volando alrededor con Link.

Vale la pena señalar que no hubo señal de los campeones de hace 100 años. Tendremos que esperar y ver si Revali, Mipha, Daruk y Urbosa tienen algún papel en esta historia.

No son solo los campeones quienes se unen al lado de Link en la batalla. Las nuevas imágenes muestran múltiples instancias de los ciudadanos de Hyrule tomando armas para luchar contra los invasores Moblin y Bokoblin. A la 1:38 del vídeo, Link cabalga por un campo de batalla lleno de aldeanos equipados con espadas y escudos enfrentándose a los enemigos.

Para tener aún más interacción con los aldeanos, Link también es visto montando a caballo, tirando de un carro lleno de pasajeros. Breath of the Wild carecía de interacciones significativas con los NPCs, y parece que Tears of the Kingdom está expandiendo esas mecánicas de manera significativa.

Cuando no están en el campo de batalla, parece que los ciudadanos de Hyrule están trabajando para reconstruir el reino en el período posterior a Breath of the Wild. La escena final del juego de 2017 mostró a Link y Zelda saliendo para reparar Hyrule, y parece que ha avanzado mucho en el tiempo que ha pasado.

Se está formando un nuevo asentamiento en la fuente frente al Castillo de Hyrule, y también hay algunas actualizaciones nuevas en el regreso de Hateno Village. El sitio web oficial de Tears of the Kingdom confirma que nuevas ciudades esperan ser exploradas.

Como sospechamos después de la demostración de jugabilidad del mes pasado, Tears of the Kingdom comenzará en las Islas del Cielo. En el sitio web de Nintendo, la compañía confirmó que “Link comienza su viaje en una de las muchas islas flotantes misteriosas que han aparecido de repente en los cielos por encima de Hyrule. Es allí donde nuestro héroe tendrá que ganar nuevas habilidades antes de regresar al mundo de la superficie para comenzar su épica aventura”. Esto suena muy similar al Gran Plateau de Breath of the Wild, donde Link tuvo que reunir las cuatro habilidades de la tableta Sheikah antes de salir a explorar el resto de Hyrule. Probablemente sea seguro asumir que obtendremos Fusión, Ascenso, Ultraman y Recuerdo en los momentos iniciales de Tears of the Kingdom, al igual que en su predecesor.

El cielo ha sido el enfoque del marketing de Tears of the Kingdom hasta este punto. Pero parece que también habrá mucho que descubrir bajo tierra. Vimos a Link explorando cuevas en este tráiler, incluyendo una sección en un carro minero donde estaba luchando contra un enemigo Construct en otra pista. El sitio web de Nintendo confirmó la inclusión de exploración subterránea, diciendo que hay “cuevas húmedas y misteriosos abismos que brotan por todo el mundo, todos esperando ser explorados”.

La falta de variedad general de enemigos fue una crítica justa lanzada a Breath of the Wild. Nintendo está aumentando significativamente la variedad de jefes esta vez, ya que vimos destellos de al menos tres jefes diferentes a los que Link tendrá que enfrentarse.

Uno de los jefes que regresa es Gleeok, el dragón de tres cabezas del juego original de Legend of Zelda. También se puede ver una especie de monstruo de hielo similar a una araña que aparece brevemente en el tráiler. Además, ¿qué demonios era esa cosa que parecía un globo de tinta? También hicieron una aparición enemigos recurrentes como Stone Talus y Lynels.

Los fanáticos de Zelda de toda la vida han estado esperando ansiosamente la confirmación de las mazmorras clásicas de Zelda en Tears of the Kingdom. Si bien los Santuarios Sheikah y las Bestias Divinas tienen sus seguidores, fueron una gran desviación del diseño de mazmorra basado en cerraduras y llaves por el que se conoce la serie.

Después del último tráiler, todavía no está claro cómo serán las mazmorras en Tears of the Kingdom. Sin embargo, en el Desierto Gerudo, vemos una estructura masiva que comienza a emerger desde el subsuelo al principio del tráiler. También se muestran fragmentos de juego en los que parece que Link está en el interior resolviendo acertijos. ¿Podría ser esta la experiencia clásica de mazmorra que hemos estado esperando? Por ahora, solo podemos esperar.

Los fanáticos ya estaban emocionados por la habilidad Fuse de Tears of the Kingdom después de que se revelara el mes pasado. Desde el momento en que el productor de la serie Zelda, Eiji Aonuma, juntó un palo y una piedra, los fanáticos quedaron encantados. Pero el tráiler de hoy mostró posiblemente el ejemplo más desenfrenado de Fuse hasta ahora: una espada y un escudo fusionados en uno. ¿Es una espada-escudo? ¿Un escudo-espada? No estamos seguro, pero es increíble.

Algunos de los momentos más divertidos de Breath of the Wild ocurrieron cuando los jugadores encontraron formas de hacer que los enemigos interactuaran entre sí. Como la mayoría de los aspectos del sandbox de Breath of the Wild, Tears of the Kingdom parece estar duplicando todo lo que hizo que el original fuera genial.

Esta vez, una toma temprana del tráiler muestra a un Construct de Zonai peleando con un Chuchu. En Breath of the Wild, los enemigos solo interactuarían realmente entre sí si encontrabas la manera de hacerlo. Ahora, parece que los enemigos tendrán problemas entre ellos completamente independientes de Link, lo cual es un pequeño detalle que podría contribuir mucho a hacer que Hyrule se sienta aún más viva.

Este es el tipo exacto de rareza de Zelda que esperaba ver hoy. El tráiler tiene una toma de Link deslizándose por un túnel, evitando docenas de láseres rojos, mientras usa lo que parece ser un traje de deslizamiento similar a una ardilla voladora. ¡Increíble!

Si bien queda por ver si este túnel lleno de láseres es parte de una mazmorra o no, el traje de deslizamiento tiene muchas implicaciones para la jugabilidad de momento a momento. Si no es solo estético y realmente mejora el movimiento aéreo de Link, podría cambiar el juego para moverse por las diversas islas del cielo y planificar su curso de regreso al mundo de abajo.

Hablando de recorrido, en el tráiler se mostró mucho saltar por plataformas. Vemos a Link saltando de plataforma en plataforma en gravedad más baja y saltando dentro de una burbuja muy similar a Mario para cruzar una brecha.

Los Sheikah han estado completamente ausentes en Tears of the Kingdom hasta ahora. No hemos visto ni una pizca de las Torres Sheikah, las Bestias Divinas o incluso los Guardianes. Pero hoy, obtuvimos un vistazo muy breve de lo que podría ser el regreso de la Piedra Sheikah.

En una escena que dura un instante, Link está montando en un ascensor de un santuario mientras sostiene lo que probablemente sea una Piedra Sheikah. No sabemos si esto marca el regreso de las habilidades de la Piedra Sheikah, pero es interesante ver la confirmación de que la tecnología Sheikah todavía existe en Hyrule incluso después de la invasión Zonai.

Ya hemos visto algunas instancias de los Zonai gracias al segmento de juego de 10 minutos, pero el tráiler de hoy añadió un Zonai grande al conjunto. En el minuto 1:45 del tráiler, se puede ver a un enorme Zonai similar a un mecha emergiendo de su lugar en la pared. Hasta ahora, es un poco confuso cuáles Zonai son enemigos y cuáles son amistosos, pero este tipo no parece estar bromeando.

Este tráiler insinuó un montón de estructuras y enemigos nunca antes vistos, pero uno de los más fascinantes fue la flota de barcos voladores que descienden del cielo. Aparecen dos veces a lo largo del tráiler, y como todo lo demás en Hyrule de Tears of the Kingdom, parecen tener origen Zonai. ¿Podrían los Zonai haber regresado a Hyrule desde el espacio exterior? Sabemos que una invasión alienígena estaba en los planes para Breath of the Wild, así que definitivamente es posible.

Si todo esto no fue suficiente para ti, el tráiler de Tears of the Kingdom mostró una escena de Link despegando literalmente del suelo en un cohete de mano. Es posible que Link haya construido esto utilizando la nueva habilidad Ultrahand, o tal vez sea simplemente un nuevo tipo de objeto que estaba por ahí. De cualquier manera, es muy divertido ver cómo Tears of the Kingdom se enfoca en la nueva tecnología. Solo puedo imaginar cómo los jugadores aprovecharán todos los nuevos sistemas una vez que tengan el juego en sus manos.

Oficialmente falta menos de un mes para el lanzamiento de Tears of the Kingdom, el 12 de mayo. Así que esperamos que ya hayas reservado tu copia o que la adquieras con el siguiente link.

Vía: IGN