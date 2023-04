El remake de Harry Potter es una realidad

Una serie de televisión de Harry Potter se está tiene luz verde en HBO Max. El anuncio se hizo durante la presentación de Warner Bros. Discovery a la prensa e inversionistas el 12 de abril, durante la cual se anunció que HBO Max y Discovery+ se combinarán oficialmente en un nuevo servicio llamado simplemente Max.

La noticia de un programa basado en la exitosa serie de libros de J.K. Rowling se filtró por primera vez el 3 de abril, pero ahora se han confirmado detalles. Cada temporada del programa estará basada en uno de los libros de la franquicia, y Warner Bros. Discovery describe el programa como una “serie de una década”.

Presentará un elenco completamente nuevo en comparación con las películas. “Estamos encantados de dar a las audiencias la oportunidad de descubrir Hogwarts de una manera completamente nueva”, dijo Casey Bloys, presidente y CEO de HBO y Max Content.

“Harry Potter es un fenómeno cultural y está claro que hay un amor y una sed tan duraderos por el mundo mágico. En asociación con Warner Bros. Television y J.K. Rowling, esta nueva serie original de Max profundizará en cada uno de los libros icónicos que los fanáticos han disfrutado durante todos estos años”.

